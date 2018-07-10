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10.07.18 / 17:25 Новости / Петербург и Ленобласть

Долг петербуржцев за свет уменьшился на 185 млн рублей из-за телефонного информирования  

Из них 115 млн рублей – после смс-оповещений и 68 млн рублей – после звонков

Фото smartphone.ua

Долг петербуржцев за электроэнергию сократился на 185 млн рублей благодаря телефонному информированию. Об этом во вторник сообщает «Петроэлектросбыт».

Сообщается, что с начала года должники получили около 350 тыс. смс-извещений и впоследствии рассчитались с долгами в 115 млн рублей. В результате живого обзвона горожан было взыскано 68 млн рублей долгов.

Добавим, в 2018 году «Петербургская сбытовая компания» подала иски на 1,7 млрд рублей по долгам за электроэнергию. Это на 53% больше, чем за тот же период 2017 года. Компания подала более 1 тыс. исков.

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