Долг петербуржцев за свет уменьшился на 185 млн рублей из-за телефонного информирования Из них 115 млн рублей – после смс-оповещений и 68 млн рублей – после звонков

Долг петербуржцев за электроэнергию сократился на 185 млн рублей благодаря телефонному информированию. Об этом во вторник сообщает «Петроэлектросбыт».

Сообщается, что с начала года должники получили около 350 тыс. смс-извещений и впоследствии рассчитались с долгами в 115 млн рублей. В результате живого обзвона горожан было взыскано 68 млн рублей долгов.

Добавим, в 2018 году «Петербургская сбытовая компания» подала иски на 1,7 млрд рублей по долгам за электроэнергию. Это на 53% больше, чем за тот же период 2017 года. Компания подала более 1 тыс. исков.