Долг петербуржцев за свет уменьшился на 185 млн рублей из-за телефонного информирования  

Долг петербуржцев за электроэнергию сократился на 185 млн рублей благодаря телефонному информированию. Об этом во вторник сообщает «Петроэлектросбыт».
Сообщается, что с начала года должники получили около 350 тыс. смс-извещений и впоследствии рассчитались с долгами в 115 млн рублей. В результате живого обзвона горожан было взыскано 68 млн рублей долгов.
Добавим, в 2018 году «Петербургская сбытовая компания» подала иски на 1,7 млрд рублей по долгам за электроэнергию. Это на 53% больше, чем за тот же период 2017 года. Компания подала более 1 тыс. исков.
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