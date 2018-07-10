Поддержка пенсионной реформы и сдерживание экономики. Итоги вторника

В АКРА заявили, что санкции не являются основным сдерживающим фактором роста российской экономики в среднесрочной перспективе. «Офшоры» на островах Русский и Октябрьский заработают осенью. Росстандарт оштрафовал АЗС за некачественное топливо, а министр труда Максим Топилин заявил о поддержке регионами увеличения пенсионного возраста. В это время Минздрав предложил повысить акциз на крепкий алкоголь.

АКРА: Санкции – не основной сдерживающий фактор роста экономики РФ в среднесрочной перспективе. Аналитики указывают, что сокращение рабочей силы ограничивает темпы рост российской экономики.

Альтернативы зарубежным офшорам на островах Октябрьский и Русский заработают осенью. Приток инвестиций оценивается в $1 млрд.

Росстандарт оштрафовал АЗС за некачественное топливо на 28 млн рублей в 2018 году. Самый крупный штраф получила компания Shell.

Топилин: Власти 61 региона поддержали идею повышения пенсионного возраста. Документ планируют внести в Государственную Думу в середине июля.

Минздрав России предложил увеличить акциз на алкоголь крепче 9%. Ведомство считает, что это поможет поддержать позитивную динамику снижения смертности от алкоголя.