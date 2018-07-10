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10.07.18 / 19:36 Новости / Россия и мир / Экономика

Центробанк решил пересмотреть коэффициент риска по потребительским кредитам

Предполагается его увеличение

Фото: АБН

Центробанк решил пересмотреть коэффициент риска по потребительским кредитам. Об этом регулятор сообщил во вторник.

В ЦБ отметили, что пересмотреть коэффициент решили для обеспечения качественного роста кредитных портфелей банков, а также для не увеличения закредитованности населения при повышении устойчивости финансовой системы. Кроме этого, регулятор отметил, что изменения требуется внести из-за ускорения кредитной активности в сфере необеспечительного потребительского кредитования.

Центробанк предложил увеличить коэффициент со 100% до 130% для кредитов со значение полной стоимости в диапазоне 10-15%. Со значением 15-20% — со 110% до 150%, со значением 20-25% — со 120% до 180%, со значением 25-30% — со 140% до 200%. Эту шкалу будут применять для кредитов, которые выдали после 1 сентября 2018 года.

Добавим, ранее во вторник регулятор сообщил объем чистого оттока капитала из России в первой половине текущего года. Он вырос на 32% год к году. Чистый отток составил $17,3 млрд.

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