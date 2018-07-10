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10.07.18 / 15:18 Новости / Петербург и Ленобласть / Россия и мир

МКБ получит часть активов и обязательства банка «Советский»

Он победил в конкурсе

ПАО «Московский кредитный банк» получит часть активов и обязательства АО «Банк Советский», который ранее лишился лицензии. Об этом во вторник сообщили в Центробанке России.

Регулятор пояснил, что накануне МКБ выиграл соответствующий конкурс. В результате кредитная организация получит обязательства «Советского» перед кредиторами первой очереди, за исключением индивидуальных предпринимателей. Это позволит сохранить вклады физлиц в полном объеме, добавили в ЦБ.

Отметим, МКБ примет клиентов-физлиц банка «Советский» с сохранением условий их обслуживания. Ожидается, что банк начнет принимать вкладчиков не позднее 17 июля 2018 года.

Напомним, ЦБ отозвал лицензию у банка «Советский» на прошлой неделе. Ранее сообщалось, что передача счетов и вкладов физлиц новому банку произойдет автоматически — клиентам не нужно будет заключать новые договоры. ИП смогут получить страховое возмещение от АСВ. Сумма выплаты составит 100% от размера всех счетов и вкладов, но не более 1,4 млн рублей в совокупности.

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