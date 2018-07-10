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10.07.18 / 15:34 Новости / Россия и мир / Экономика

«НПО автоматики» и «Космокурс» решили создать комплекс для запуска туристов в космос

В течение пяти лет

«Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н. А. Семихатова» («НПО автоматики») и «Космокурс» решили комплекс для запуска туристов в космос. Стороны подписали соответствующее соглашение во вторник на выставке «Иннопром-2018».

Организации намерены разработать и создать многоразовую, масштабируемую и высокопроизводительную бортовую автоматизированную систему. Она должна служить для управления-телеметрирования на ракетах-носителях гражданского назначения.

По словам генерального директора «НПО автоматики» Андрея Мисюрина, систему планируется разработать в течение пяти лет. Основная задача сотрудничества организаций – создать космический комплекс для запуска туристов на суборбитальную траекторию в космос, заявил заместитель генерального директора компании «Космокурс» Сергей Ястребов.

Добавим, в прошлом году Virgin Galactic провела испытания туристического космического корабля. Испытания прошли успешно. Компания проверила работу космического корабля SpaceShipTwo версии VSS Unity. Это было девятое испытание VSS Unity.

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