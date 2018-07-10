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10.07.18 / 17:09 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

В Петербурге построят первую в РФ крытую арену для пляжного футбола

За 450 млн рублей

В Петербурге построят спортивный комплекс с крытой ареной для волейбола и футбола. Об этом во вторник сообщили в Смольном.

Комплекс площадью 18 тыс. кв. метров построят на Гражданском проспекте. Возведением займется компания «Анна Нова». Кроме арены он будет включать в себя трибуны для зрителей, два универсальных поля, крытое футбольное поле  и различные административные помещения. В проект направят 450 млн рублей инвестиций. Строительство начнут в сентябре.

Добавим, в комитете по спорту ранее также сообщили, что в Петербурге планируется строительство пяти футбольных центров в трех районах города. Также в ведомстве сообщили, что тренировочные базы, созданные к ЧМ-2018, передадут районным спортивным учреждениям. Они находятся в Пушкинском, Петродворцовом и Курортном районах.

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