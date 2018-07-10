В Петербурге построят первую в РФ крытую арену для пляжного футбола За 450 млн рублей

В Петербурге построят спортивный комплекс с крытой ареной для волейбола и футбола. Об этом во вторник сообщили в Смольном.

Комплекс площадью 18 тыс. кв. метров построят на Гражданском проспекте. Возведением займется компания «Анна Нова». Кроме арены он будет включать в себя трибуны для зрителей, два универсальных поля, крытое футбольное поле и различные административные помещения. В проект направят 450 млн рублей инвестиций. Строительство начнут в сентябре.

Добавим, в комитете по спорту ранее также сообщили, что в Петербурге планируется строительство пяти футбольных центров в трех районах города. Также в ведомстве сообщили, что тренировочные базы, созданные к ЧМ-2018, передадут районным спортивным учреждениям. Они находятся в Пушкинском, Петродворцовом и Курортном районах.