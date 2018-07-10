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10.07.18 / 20:26 Новости / Россия и мир / Экономика

«Русская медная компания» решила вложить в производство катодной меди 45 млрд рублей

Запуск назначен на 2021 год

Объем платежей

Фото АБН

«Русская медная компания» (РМК) решила вложить в производство катодной меди 45 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил президент компании Всеволод Левин.

РМК планирует начать выпуск катодной меди в 2021 году на Михеевском горно-обогатительном комбинате, передает ТАСС. По словам Левина, новый завод будет производить 100 тыс. т медных катодов, 25 тыс. т сульфата никеля и 350 т кобальта в товарной соли. На новом производстве создадут доаолнительно 1,1 тыс. рабочих мест.

Отметим, сульфат никеля используют для производства аккумуляторов электродвигателей. В настоящий момент в России сульфат никеля производит «Норникель» и УГМК. Добавим, ранее РМК и Polymetal сообщили об обмене активами. Стороны планируют закрыть сделку во II квартале текущего года.

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