РЖД запустили услугу по перевозке детей без взрослых на «Невском экспрессе». Об этом организация сообщила во вторник.
Проект запущен в пилотном режиме. Он позволяет отправить ребенка из Москвы в Петербург и обратно в сопровождении проводника. Речь идет о детях от 10 до 16 лет включительно. Для этого на ребенка требуется оформить взрослый билет. Стоимость услуги составляет 1,5 тыс. рублей.
В РЖД отметили, что родители или законные представители должны прибыть с ребенком на вокзал за 30 минут до отправления и обратиться в сервисный центр. Юного пассажира поместят в зале повышенной комфортности до отправления поезда. В поезде за ребенком будут следить проводник и начальник поезда. Проводник же передаст ребенка на станции назначения встречающему.
Напомним, РЖД сообщили о намерении ввести перевозку детей без взрослых в мае. Тогда организация заявила, что это касается детей старше 10 лет. Тестирование планировали провести на маршруте Москва – Петербург. Ранее такая услуга была доступна только в поездах «Сапсан».
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