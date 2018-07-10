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10.07.18 / 21:33 Новости / Петербург и Ленобласть

РЖД запустили услугу по перевозке детей без взрослых на «Невском экспрессе»

Это пилотный проект

Фото РЖД

РЖД запустили услугу по перевозке детей без взрослых на «Невском экспрессе». Об этом организация сообщила во вторник.

Проект запущен в пилотном режиме. Он позволяет отправить ребенка из Москвы в Петербург и обратно в сопровождении проводника. Речь идет о детях от 10 до 16 лет включительно. Для этого на ребенка требуется оформить взрослый билет. Стоимость услуги составляет 1,5 тыс. рублей.

В РЖД отметили, что родители или законные представители должны прибыть с ребенком на вокзал за 30 минут до отправления и обратиться в сервисный центр. Юного пассажира поместят в зале повышенной комфортности до отправления поезда. В поезде за ребенком будут следить проводник и начальник поезда. Проводник же передаст ребенка на станции назначения встречающему.

Напомним, РЖД сообщили о намерении ввести перевозку детей без взрослых в мае. Тогда организация заявила, что это касается детей старше 10 лет. Тестирование планировали провести на маршруте Москва – Петербург. Ранее такая услуга была доступна только в поездах «Сапсан».

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