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10.07.18 / 15:49 Новости / Петербург и Ленобласть

Санавиация Ленобласти в два раза сократила время доставки пациентов

Среднее время доставки с момента вызова составило 1 час 56 минут

Санитарная авиация Ленобласти сократила время доставки пациентов медикам в два раза. Об этом во вторник сообщили в региональном правительстве.

В первом полугодии среднее время доставки с момента вызова составило 1 час 56 минут. В 2014 году оно составляло 3 часа 20 минут. За шесть месяцев текущего года санавиация совершила 120 экстренных вылетов. Из них 40% пришлось на спасение пациентов с тяжелыми травмами и ожогами.

Напомним, санавиация работает в Ленобласти с 2014 года. Для оказания помощи используют вертолеты Eurocopter AS-350 и Bell-407GX. Экипаж состоит из пилота, врача реаниматолога-анестезиолога и фельдшера-анестезиста. В настоящее время в Ленобласти насчитывается 31 площадка для санитарных вертолетов.

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