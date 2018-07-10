Санавиация Ленобласти в два раза сократила время доставки пациентов

Санитарная авиация Ленобласти сократила время доставки пациентов медикам в два раза. Об этом во вторник сообщили в региональном правительстве.
В первом полугодии среднее время доставки с момента вызова составило 1 час 56 минут. В 2014 году оно составляло 3 часа 20 минут. За шесть месяцев текущего года санавиация совершила 120 экстренных вылетов. Из них 40% пришлось на спасение пациентов с тяжелыми травмами и ожогами.
Напомним, санавиация работает в Ленобласти с 2014 года. Для оказания помощи используют вертолеты Eurocopter AS-350 и Bell-407GX. Экипаж состоит из пилота, врача реаниматолога-анестезиолога и фельдшера-анестезиста. В настоящее время в Ленобласти насчитывается 31 площадка для санитарных вертолетов.
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