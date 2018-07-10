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10.07.18 / 16:21 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Сбербанк и Visa запустили благотворительную платформу

Сбор денег на конкретные цели

Фото АБН

Сбербанк и Visa запустили благотворительную платформу «Сбербанк вместе». Об этом сообщила кредитная организация.

На платформе представлены истории нуждающихся в помощи в различных категориях. Среди них «Детям», «Взрослым», «Природе» и «Культуре». Пользователь может пожертвовать любую сумму на конкретную цель, которая указана в истории.

Сбербанк отметил, что проверяет каждую некоммерческую организацию перед публикацией ее истории. Также благотворительные организации будут присылать пользователю отчеты о своей деятельности.

Отметим, ранее Сбербанк запустил аналогичный сервис вместе с MasterCard. Бета-версия платформы запущена в 2016 году. Платформа получила название «Сбербанк вместе». Пользователь может выбрать благотворительный фонд и пожертвовать ему денег. Кроме этого, есть возможность настроить ежемесячные платежи и получение ежемесячных отчетов о работе фонда.

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