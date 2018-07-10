Росстандарт оштрафовал АЗС за некачественное топливо на 28 млн рублей в 2018 году Самый крупный штраф получила Shell

С начала 2018 года Росстандарт взыскал с около 50 автозаправок оборотных штрафов на общую сумму более 28 млн рублей за низкое качество топлива. Об этом во вторник сообщил глава ведомства Алексей Абрамов.

По его словам, этот показатель «в разы превышает объемы, которые были по итогам прошлого года», передает РИА Новости. При этом самый крупный штраф получила Shell – общий размер взыскания с трех ее АЗС составил порядка 6 млн рублей.

Кроме того, Абрамов отметил, что в настоящий момент оборотными штрафами компании можно наказать только за некачественное топливо. Росстандарт направил предложение правительству с тем, чтобы распространить эту практику и на недолив бензина, цитирует «Прайм».

В начале июля Федерация автовладельцев России сообщила, что выявила массовый недолив топлива на российских АЗС. По данным организации, автомобилистов обманывают около 70% заправок. В среднем недолив составляет 5%, а максимальное расхождение — 19%.