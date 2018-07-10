На Васильевском острове в Петербурге изменят маршруты трамваев Движение трамваев закроют на Среднем проспекте В.О.

С 16 по 30 июля на Васильевском острове в Петербурге из-за дорожных работ изменят трассы трамваев №6 и №40. Об этом во вторник сообщили в комитете по транспорту.

Движение трамваев закроют на Среднем проспекте В.О., поэтому трамваи направят в объезд. Подробный маршрут трамваев доступен на сайте комитета.

Напомним, ранее сообщалось, что в выходные в Петербурге изменят трассу троллейбуса №14. С полудня 14 июля по 13:00 часов 15 июля движение троллейбусов закроют по улице Седова от ул. Фаянсовой до пл. Бехтерева. Троллейбус №14 будет объезжать участок по Хрустальной улице и по улице Профессора Качалова.