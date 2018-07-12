В мобильный браузер Opera встроили криптокошелек Кошелек пока поддерживает Ethereum и токены стандарта ERC-20

Разработчики Opera запустили бета-версию мобильного браузера Web 3.0 для Android со встроенным кошельком для криптовалюты. Об этом в четверг сообщили в компании.

Пользователи смогут импортировать или создать новый кошелек и совершать покупки, в интернете, расплачиваясь криптовалютой. Кошелек пока поддерживает Ethereum и токены стандарта ERC-20.

Напомним, ранее сообщалось о взломе онлайн кошельков. Так, 9 июля злоумышленники взломали сервис Bancor и похитили $13,5 млн. Во вторник разработчики криптокошелька MEW предупредили пользователей об опасности атаки. Клиенты, которые пользовались плагином Hola, на протяжении пяти часов рисковали стать жертвами хакеров.