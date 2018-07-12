Кабмин одобрил план повышения доли инвестиций до 25% ВВП Пока она составляет 21%

Правительство России одобрило подготовленный Минэкономики план по ускорению темпов роста инвестиций и повышения их доли до 25% ВВП. Заседание кабмина состоялось в четверг.

По словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, инвестиции можно увеличить с помощью увеличение сбережений населения и рост инвестиционной активности компаний. В свою очередь для этого необходимо создать благоприятную среду для инвестиций и нарастить инфраструктуру. Кроме того, нужно повысить эффективность работы финансовой системы и снять ограничения в отраслевом регулировании.

Орешкин добавил, что по итогам 2017 года, доля инвестиций в Россию составила 21%. Между тем для устойчивого темпа роста экономики на уровне 3-3,5% необходим объем вложений в 25-27%. Подготовить план ускорения инвестиций ранее поручил президент России Владимир Путин.