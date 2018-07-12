Все новости

12.07.18 / 16:56 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Минфин допустил появление еще одного банка для гособоронзаказа

Исполнитель сможет выбрать наиболее удобный

«Промсвязьбанк» будет не единственной кредитной организацией, обслуживающей гособоронзаказ. Об этом в четверг сообщил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

По его словам, по каждому контракту правительство будет определять конкретный банк, передает «Интерфакс». Но если власти не определят кредитную организацию, то головной исполнитель сможет выбрать наиболее удобный банк из числа уполномоченных, уточнил Моисеев.

Напомним, с конца прошлого года «Промсвязьбанк» проходит процедуру санации. Функции временной администрации выполняет подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Предполагается, что на базе «Промсвязьбанка» будет сформирован банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов. В результате кредитная организация может получить на баланс до 1 трлн рублей кредитов от других банков, пишет «Интерфакс».

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,167 seconds.