Минфин допустил появление еще одного банка для гособоронзаказа Исполнитель сможет выбрать наиболее удобный

«Промсвязьбанк» будет не единственной кредитной организацией, обслуживающей гособоронзаказ. Об этом в четверг сообщил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

По его словам, по каждому контракту правительство будет определять конкретный банк, передает «Интерфакс». Но если власти не определят кредитную организацию, то головной исполнитель сможет выбрать наиболее удобный банк из числа уполномоченных, уточнил Моисеев.

Напомним, с конца прошлого года «Промсвязьбанк» проходит процедуру санации. Функции временной администрации выполняет подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Предполагается, что на базе «Промсвязьбанка» будет сформирован банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов. В результате кредитная организация может получить на баланс до 1 трлн рублей кредитов от других банков, пишет «Интерфакс».