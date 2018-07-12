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12.07.18 / 20:14 Новости / Россия и мир

Главный синоптик Петербурга рассказал о надвигающейся жаре

«Начнем липнуть все», - предупредил Колесов

Фото «Артмуза»

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил о надвигающейся в город жаре. Об этом он написал на своей странице в соцсетях в четверг.

По словам Колесова, на прошлой неделе в городе выпало 65% от месячной нормы осадков. Теперь в Петербурге будет настоящая летняя жара: «начнем липнуть все», — предупредил Колесов.

Напомним, в начале июня было несколько холодных и дождливых дней. В остальные дни температура держалась на уровне 20 градусов и выше. Ранее на четверг прогнозировалось до 27 градусов тепла.

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