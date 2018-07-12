Главный синоптик Петербурга рассказал о надвигающейся жаре «Начнем липнуть все», - предупредил Колесов

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил о надвигающейся в город жаре. Об этом он написал на своей странице в соцсетях в четверг.

По словам Колесова, на прошлой неделе в городе выпало 65% от месячной нормы осадков. Теперь в Петербурге будет настоящая летняя жара: «начнем липнуть все», — предупредил Колесов.

Напомним, в начале июня было несколько холодных и дождливых дней. В остальные дни температура держалась на уровне 20 градусов и выше. Ранее на четверг прогнозировалось до 27 градусов тепла.