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12.07.18 / 21:00 Новости / Россия и мир

Банки гособоронзаказа, «санкционка» и минимальный капитал страховщиков. Итоги четверга

Гособоронзаказ будет определять разные банки по каждому контракту, Путин продлил продуктовое эмбарго на «санкционку», а минимальный капитал страховщиков увеличили до 300 млн рублей. Тем временем Всемирный банк выяснил, что мировая экономика теряет до $30 трлн из-за ограничения доступа девочек к образованию.

Коллаж АБН

«Промсвязьбанк» будет не единственной кредитной организацией, обслуживающей гособоронзаказ. По каждому контракту правительство будет определять конкретный банк.

Путин распорядился продлить действие продуктового эмбарго в отношении стран, которые ввели санкции против России. Мера продлена на весь 2019 год.

Минимальный базовый размер уставного капитала страховой организации увеличится до 300 млн рублей. Документ приняли в Госдуме в третьем чтении.

Всемирный банк выяснил, что страны теряют от $15 трлн до $30 трлн из-за ограничения возможности получения образования девочками. Среднее образование получают только 77% девочек в мире.

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