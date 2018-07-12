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12.07.18 / 17:15 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге городской транспорт изменит маршруты из-за закрытия на ремонт «Академической»

Часть коммерческих закроют

Коллаж АБН

В Петербурге городской транспорт изменит маршруты из-за закрытия на ремонт станции метро «Академическая». Об этом в четверг сообщил комитет по транспорту города.

Три автобусных маршрута продлят до станции «Академическая». Это маршруты №102, №153 и №178. Трамвай №38 будет идти только до железнодорожной станции «Кушелевка». Трамвай №61 пойдет до станции метро «Выборгская».

При этом, комитет заявил о закрытии ряда коммерческих маршрутов. Это К-70, К-278, К-288 и К-330.

Напомним, «академическую» начнут ремонтировать 30 июля. Работы продлятся 11 месяцев. Ранее комитет по транспорту сообщил о закрытии маршрутов К-93 и К-131 из-за ремонта станции. По этой же причине в Петербурге введут ограничение движения.

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