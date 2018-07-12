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12.07.18 / 16:34 Новости / Петербург и Ленобласть

Метрополитен Петербурга прокомментировал течь на станции «Беговая»

Она была около недели назад

ГУП «Петербургский метрополитен» прокомментировал течь на станции «Беговая». Организация сделала заявление в четверг.

Представленное в интернете видео сняли 8 июля во время сильного ливня, передает «Петербургский дневник» слова представителя подземки. Метрополитен зафиксировал течь как брак. Подрядчик «Метрострой» все оперативно устранил, заявили в метрополитене. Там же отметили, что в настоящий момент никакой течи нет и все работает в штатном режиме.

Напомним, ранее в четверг очевидцы опубликовали видео с протечкой на станции метро «Беговая». На видеозаписи видно, как вода стекает по стене над эскалатором. Ранее пассажиры сообщали о протекании ступенек на станции. «Беговую» открыли в конце мая текущего года.

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