Международные резервы России выросли на 0,9% за неделю Составляют $459,6 млрд

За неделю с 29 июня по 6 июля международные резервы России выросли на $4,1 млрд, или 0,9%. Такие данные в четверг приводит Центробанк РФ.

Таким образом, в настоящий момент международные резервы составляют $459,6 млрд. Регулятор пояснил, что рост связан с положительной переоценкой и приобретением иностранной валюты по бюджетному правилу.

Добавим, международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные активы, которыми управляют ЦБ и правительство. Они включают иностранную валюту, монетарное золото, специальные права заимствования и другие активы. С 5 января 2018 года показатель вырос на $27 млрд.