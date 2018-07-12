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12.07.18 / 19:37 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Активисты сообщили об очередном загрязнении реки Новая в Петербурге

Говорят, что на поверхности реки плавает мазут

Фото: «Красивый Петербург»

Активисты «Красивого Петербурга» сообщили об очередном загрязнении речки Новая. Сообщение опубликовано в четверг.

В этот раз по поверхности воды плавает мазут, говорят активисты. Они отправили обращение в Смольный с требованием привлечь виновных в загрязнении реки. Также они просят предпринять действия, которые позволят не допустить подобных случаев в будущем.

Напомним, в течение года Новую заливали отходами уже два раза. В сентябре прошлого года в реке из-за выбросов химикатов погибла рыба. Весной 2018 года от реки начало плохо пахнуть. По версии комитета по природопользованию, виновником загрязнений стал аэропорт «Пулково», который сливал в Новую противооблединительную жидкость.

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