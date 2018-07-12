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12.07.18 / 16:20 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге представили проект перевода городского транспорта на газомоторное топливо

Инвестор - АО «Третий парк»

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В Петербурге представили инвестиционный проект перевода городского пассажирского транспорта на газомоторное топливо. Проект представили в четверг на совете по инвестициям города.

Инвестором выступил АО «Третий парк». Потенциальный участник проекта – ООО «Газпром газомоторное топливо». Реализация проекта предполагает замену части подвижного состава «Третьего парка» на 156 автобусов на газомоторном топливе. Сроки проектирования и строительства составляют пять лет. Общий срок реализации проекта – 10 лет.

По информации администрации Петербурга, «Третий парк» построит на севере города предприятия для обслуживания газомоторных автобусов. «Газпром газомоторное топливо» уже ведет строительство сети АГНКС в Петербурге.

Отметим, в марте «Пассажиравтотранс» объявил закупку газомоторных автобусов. Организация планировала купить 61 автобус. Максимальная сумма аукциона – 917 млн рублей. Контракт получило ООО «Бакулин моторс групп» за 912 млн рублей.

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