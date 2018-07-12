Глава Роструда: Люди старшего возраста — ресурс для развития экономики

Люди старшего возраста могут стать ресурсом для развития экономики после увеличения пенсионного возраста. Об этом в четверг заявил глава Роструда Всеволод Вуколов.
По его словам, обсуждение вопроса повышения пенсионного возраста в настоящий момент – «в какой-то степени подарок» бизнесу, и предприниматели должны ответственно к этому отнестись, цитирует ТАСС. Руководитель ведомства отметил, что теперь бизнесу необходимо спрогнозировать, в каких отраслях возрастные работники будут наиболее эффективны. Работодатели и службы занятости должны обеспечить образование людей 45-50 лет, чтобы те смогли найти себя на рынке труда.
Напомним, правительство внесло законопроект о повышении пенсионного возраста в Госдуму в середине июня. Согласно документу, пенсионный возраст для мужчин поэтапно поднимут с 60 до 65 лет, а для женщин с 55 до 63 лет. Ранее Вуколов сообщил, что Роструд проверит около 400 компаний на предмет увольнения сотрудников пенсионного возраста. Предприятия, значительно сокращающие работников предпенсионного возраста, поставят на учет.
115 SQL queries done. Page generation took 0,144 seconds.
Реплики
И повернулся же у него язык такое сказать!…Я понимаю, что ему, как и Силуанову, глубоко плевать на людей, в том числе и старшего возраста. Но тогда пусть бы лучше молчал. А реально 60 летним грозит сидеть у шлагбаума за 10 000 рублей в месяц, либо бумажки по городу собирать