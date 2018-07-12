Глава Роструда: Люди старшего возраста — ресурс для развития экономики Бизнес должен спрогнозировать, где они будут наиболее эффективны

Люди старшего возраста могут стать ресурсом для развития экономики после увеличения пенсионного возраста. Об этом в четверг заявил глава Роструда Всеволод Вуколов.

По его словам, обсуждение вопроса повышения пенсионного возраста в настоящий момент – «в какой-то степени подарок» бизнесу, и предприниматели должны ответственно к этому отнестись, цитирует ТАСС. Руководитель ведомства отметил, что теперь бизнесу необходимо спрогнозировать, в каких отраслях возрастные работники будут наиболее эффективны. Работодатели и службы занятости должны обеспечить образование людей 45-50 лет, чтобы те смогли найти себя на рынке труда.

Напомним, правительство внесло законопроект о повышении пенсионного возраста в Госдуму в середине июня. Согласно документу, пенсионный возраст для мужчин поэтапно поднимут с 60 до 65 лет, а для женщин с 55 до 63 лет. Ранее Вуколов сообщил, что Роструд проверит около 400 компаний на предмет увольнения сотрудников пенсионного возраста. Предприятия, значительно сокращающие работников предпенсионного возраста, поставят на учет.