УФАС Петербурга раскрыло семейный сговор на торгах по установке счетчиков в СПбГУ и в СПбГУГА Гендиректор одной из фирм был сыном гендиректора второй

Управление федеральной антимонопольной службы по Петербургу раскрыло семейный сговор на торгах по установке счетчиков в Санкт-Петербургском государственном университете и Петербургском университете гражданской авиации. Об этом в УФАС сообщили в четверг.

Общая сумма по двум торгам — 3,6 млн рублей. Ведомство установило, что компании подавали заявки и ценовые предложения с одного IP-адреса, а также использовали одну почту и указывали один и тот же номер телефона. «Семейственность» сговора подтверждает то, что генеральный директор одной из фирм был сыном генерального директора второй.

Ранее в июле УФАС отчиталось об обнаруженном на торгах по ремонту дорог сговоре на общую сумму в 26,8 млн рублей. «Неправильные» тендеры были объявлены в 2015 году. Картельными оказались замена асфальта у прогимназии «Талант» на Ленинском проспекте, ямочный ремонт в Пушкине, ремонт дорог в деревне Горбунки и благоустройство в МО Константиновское.