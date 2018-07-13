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13.07.18 / 19:00 Новости / Россия и мир / Рынки

Московская биржа закрылась в зеленой зоне

Индекс Мосбиржи 2346,43; индекс РТС 1189,35

Фото АБН

Торги пятницы на Московской бирже закрылись в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи составил 2346,43 пункта с плюсом на 1,05%, индекс РТС 1189,35 пункта с ростом на 1,01%.

Как оценивает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, к вечеру пятницы российский фондовый рынок вернулся в плюс, «но теперь это просто демонстрация того, насколько инвесторы чувствительны к политическим новостям», считает Бодрова. В понедельник и вторник, как прогнозирует аналитик, рынок будет очень подвижным. Для индекса Мосбиржи ближайший уровень поддержки находится на уровне выше 2300 пунктов. Область сопротивлений – между отметками 2390 и 2400 пунктов. Доллар США стабилен в диапазоне 62,00-62,75 рубля, евро движется в коридоре 72,10-73,00 рубля.

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