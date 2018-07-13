СМИ: В совет директоров «Россетей» могут войти Галушка и Хлопонин Бывший глава Минвостокразвития и бывший вице-премьер

В совет директоров ПАО «Россети» могут войти бывший глава Минвостокразвития Александр Галушка и бывший вице-премьер Александр Хлопонин. Об этом в пятницу со ссылкой на источники пишет ТАСС.

Одновременно с этим совет директоров может покинуть глава Минэнерго Александр Новак. Источник в отрасли пояснил изданию, что «Россети» получили директиву на проведение внеочередного собрания акционеров. Официально «Россети» информацию не комментируют.

В настоящий момент в совете директоров компании 15 человек. Новака регулярно избирают председателем совета директоров. Однако пока что совет директоров председателя не выбрал.