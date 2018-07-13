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13.07.18 / 17:43 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге возобновят прерванные из-за ЧМ-2018 гидравлические испытания

Работы возобновят 16 июля

Фото: obozrevatel.ua

В Петербурге возобновляются гидравлические испытания, прерванные в связи с Чемпионатом мира по футболу. Об этом в пятницу сообщает ГУП «ТЭК СПб».

Работы возобновят с 16 июля. В этот день испытания пройдут в Кировском районе, 17 июля проверят теплосети в Калининском районе, а также в Пушкинском и Невском районах, а 18 июля пройдут испытания в Московском районе.

Напомним, в период проведения в Петербурге матчей чемпионата мира по футболу комитет по энергетике распорядился прекратить все плановые работы и гидравлические испытания, из-за которых в домах ограничивают теплоснабжение. Работы были запрещены в местах, где расселяли участников футбольных команд, а также туристов – гостей ЧМ. Для обеспечения бесперебойного доступа к горячей воде испытания не проводятся весь месяц – с 14 июня по 15 июля.

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