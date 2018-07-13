Водителей могут начать лишать прав за нарушения при транспортировке и сбросе отходов В 2018 году в городе выявили 303 несанкционированные свалки, из них 138 ликвидировали

Водителей могут начать лишать прав за повторные нарушения при транспортировке и сбросе отходов. Такое предложение в четверг озвучили на заседании комитета по природопользованию Петербурга, где обсуждался вопрос несанкционированных свалок.

Предполагается, что такая мера не даст перекладывать ответственность за нарушение с юридического лица на водителя, чтобы уменьшить размер штрафа. Также предлагалось увеличить штрафы как для юридических, так и для юридических лиц. Участники рабочей группы сообщили, что в 2018 году в городе выявили 303 несанкционированные свалки, из них 138 ликвидировали.

Добавим, специалисты подсчитали, что природе Ленобласти несанкционированные свалки нанесли ущерб на сумму 1,8 млрд рублей в течение одного года. В 2017 году по факту нанесения вреда природе возбудили 11 уголовных дел. Еще около десяти находятся на рассмотрении.