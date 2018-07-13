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13.07.18 / 19:29 Новости / Россия и мир / Экономика

Минфин заявил о профиците федбюджета в 1,9% ВВП в I полугодии

Это 877 млрд рублей

Министерство финансов России заявило о профиците федерального бюджета в I полугодии в размере 1,9% ВВП. Сообщение ведомства опубликовано в пятницу.

Профицит в январе-мае составил 877 млрд рублей. Отметим, доходы бюджета составили 8,6 трлн рублей, расходы – 7,7 трлн рублей. Из них нефтегазовые 3,9 трлн, ненефтегазовые 4,6 трлн. Из расходов больше всего пришлось на соцполитику – 2,3 трлн рублей.

В прошлом году в аналогичный период профицит составлял 1% ВВП. В 2018 году в федеральном бюджете запланирован дефицит на уровне 1,3% ВВП. Но в Минфине прогнозируют, что бюджет будет исполнен с профицитом в 0,5% ВВП.

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