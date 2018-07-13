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13.07.18 / 20:54 Новости / Россия и мир

Итоги пятницы: ВТБ, ВВП, Сбербанк и «Тинькофф банк»

Президент России Владимир Путин потребовал от ВТБ снизить ставки по кредитам для малого бизнеса. Глава МЭР Максим Орешкин предсказал замедление роста ВВП в следующем году. Сбербанк и «Тинькофф банк» запускают переводы между клиентами банков по номеру телефона.

Коллаж АБН

Владимир Путин потребовал от главы ВТБ Андрея Костина снизить ставки по кредитам для малого бизнеса. Путин отметил, что средняя ставка по кредитам для малого бизнеса в российских банках ниже 10%, и ВТБ «гораздо быстрее нужно идти».

Минфин заявил о профиците федерального бюджета в I полугодии в размере 1,9% ВВП. Профицит в январе-мае составил 877 млрд рублей.

При этом глава МЭР Максим Орешкин предсказал замедление роста ВВП в следующем году. Он замедлится до 1,4-1,5%, а инфляция будет выше 4%.

Сбербанк и «Тинькофф банк» запускают переводы для клиентов банка по номеру телефона. Сервис станет доступен всем пользователям к концу июля.

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