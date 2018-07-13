Итоги пятницы: ВТБ, ВВП, Сбербанк и «Тинькофф банк»

Владимир Путин потребовал от главы ВТБ Андрея Костина снизить ставки по кредитам для малого бизнеса. Путин отметил, что средняя ставка по кредитам для малого бизнеса в российских банках ниже 10%, и ВТБ «гораздо быстрее нужно идти».
Минфин заявил о профиците федерального бюджета в I полугодии в размере 1,9% ВВП. Профицит в январе-мае составил 877 млрд рублей.
При этом глава МЭР Максим Орешкин предсказал замедление роста ВВП в следующем году. Он замедлится до 1,4-1,5%, а инфляция будет выше 4%.
Сбербанк и «Тинькофф банк» запускают переводы для клиентов банка по номеру телефона. Сервис станет доступен всем пользователям к концу июля.
110 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.