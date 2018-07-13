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13.07.18 / 17:18 Новости / Петербург и Ленобласть

Рейс Махачкала-Петербург прервали в Москве из-за закурившего пассажира

Ранее «Победа» взыскала 700 тыс. рублей с курильщиков за аналогичные нарушения

Самолет авиакомпании «Победа» вынужденно совершил посадку в Москве во время рейса Махачкала-Петербург из-за закурившего на борту пассажира. Об этом в пятницу сообщили в авиакомпании.

Как передает ТАСС, после завершения необходимых процедур борт вновь направился в Петербург. Самолет должен был прибыть в «Пулково» в 14:30, время задержки составило минимум час.

Напомним, авиакомпания «Победа» уже не раз судилась с пассажирами-курильщиками. В конце июня сообщалось, что она взыскала 700 тыс. рублей с нарушителей за вынужденные посадки. Авиакомпания выиграла три суда. На них рассматривались дела о рейсах Москва – Гюмри (сентябрь 2017 года), Махачкала – Москва (август 2017 года) и Москва – Махачкала (март 2018 года).

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