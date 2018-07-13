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13.07.18 / 18:25 Новости / Россия и мир / Экономика

Total закрыла сделку с Engie на $1,5 млрд

По покупке СПГ-активов

Французская нефтегазовая компания Total закрыла сделку с французской Engie на $1,5 млрд. Об этом в Total сообщили в пятницу.

Напомним, сделка предполагала покупку СПГ-активов у Engie. В их числе доли в ряде СПГ, доли в долгосрочных сделках по купле-продаже газа, танкерный парк, терминалы регазификации СПГ.

В результате сделки к 2020 году Total должна управлять общим портфелем СПГ-активов на 40 млн т в год. О договоренности между компаниями стало известно в ноябре прошлого года. В апреле 2018 года сделку одобрила Еврокомиссия.

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