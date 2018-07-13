С января по май количество электронных заявлений на получение загранпаспорта увеличилось вдвое Было подано свыше 3 млн электронных заявлений

За I полугодие 2018 года количество электронных заявлений через Единый портал госуслуг на получение заграничного паспорта увеличилось почти в два раза. Об этом в пятницу сообщили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

За это время россияне подали более 3 млн электронных заявлений на получение загранпаспорта. В 2017 году количество заявок составляло 1,7 млн.

Больше всего заявок оставили на получение загранпаспорта нового образца с электронным носителем личной информации (2,4 млн). Только 700 тыс. граждан заказывали себе загранпаспорт старого образца.

Отметим, всего на Едином портале госуслуг зарегистрировано 75 млн россиян. Отметим, кроме Единого портала госуслуг электронное заявление можно подать также и через мобильное приложение «Госуслуги».

Напомним, в период с 2014 по 2016 год количество выданных загранпаспортов резко снизилось на 65%. По словам экспертов, у россиян не было возможностей выезжать за границу из-за кризиса. За три первые месяца 2017 года был замечен значительный рост поданных заявлений на 63%.

Ранее в июле президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении госпошлин на выдачу загранпаспорта и водительских прав. Согласно новым правилам, государственная пошлина на загранпаспорт теперь будет составлять 5 тыс. рублей вместо 3,5 тыс. рублей.