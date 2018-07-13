СМИ: Со здания «Зимней вишни» сняли арест Власти обещали его снести

Со здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово сняли арест. Об этом в пятницу пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Здание передано на баланс кемеровской администрации. Один из источников издания пояснил, что скоро здание начнут сносить. По предварительному плану, демонтаж начнут на следующей неделе.

Напомним, в конце марта в ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар. В результате погибли 60 человек, из них большинство – дети. В мае власти региона заявили, что здание будет снесено. Демонтаж обещали завершить до 1 сентября. Однако спустя три дня после объявления о сносе демонтаж приостановили, так как здание находилось под арестом.