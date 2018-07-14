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14.07.18 / 15:30 Новости / Россия и мир / Экономика

Роспотребнадзор обязал производителей маркировать продукты с заменителем молочного жира

И указывать наличие растительных жиров

Фото АБН

Роспотребнадзор обязал производителей маркировать продукты с заменителем молочного жира. Ведомство сообщило об этом в субботу.

Речь идет о продуктах, которые произведены с замещением молочного жира в количестве не более 50%. На них требуется писать «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». Также требуется указать наличие растительных масел, с помощью надписи: «Содержит растительные масла».

Напомним, ранее соответствующие изменения внесли в технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Они вступят в силу 15 июля. Отметим, в апреле Минсельхоз завил о желании запретить использовать растительные жиры в изготовлении молока. Также ведомство против использование сухого молока при изготовлении сыра.

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