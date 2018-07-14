Врио губернатора Самарской области заявил об отсутствии бюджетных денег в «Газбанке» «Никаких потерь»

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров заявил об отсутствии бюджетных денег в «Газбанке». Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter.

«Бюджетных денег в нем не было и быть не могло», — написал Азаров. Он сообщил, что провел совещание по банку с отозванной лицензией.

Провёл совещание по Газбанку. Бюджетных денег в нем не было и быть не могло. По данным Минфина остатки по счётам МУПов и предприятий с госучастием — 230 млн.руб.

Но, кредиты Газбанка МУПам и предприятиям с гос.участием —

2 290 млн, т.е. в 10-ть раз больше. — Дмитрий Азаров (@D_Azaroff) 14 июля 2018 г.

Руководитель региона отметил, что никаких потерь по социальным выплатам и заработной плате не будет. Документы на изготовление новых карт для перечисления зарплаты уже переданы, уточнил Азаров.

Также он заявил, что во вторник пройдет встреча с руководством АСВ. На ней будут обсуждать ситуацию по вкладчикам.

Напомним, Центробанк отозвал лицензию у «Газбанка» в среду. Причина – сокрытие реального финансового положения. Также регулятор заявил, что банк уклонялся от выполнения его требований. «Газбанк» являлся одним из крупнейших банков Самарской области.