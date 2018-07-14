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14.07.18 / 15:58 Новости / Россия и мир / Экономика

Врио губернатора Самарской области заявил об отсутствии бюджетных денег в «Газбанке»

«Никаких потерь»

Объем платежей

Фото АБН

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров заявил об отсутствии бюджетных денег в «Газбанке». Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter.

«Бюджетных денег в нем не было и быть не могло», — написал Азаров. Он сообщил, что провел совещание по банку с отозванной лицензией.

Руководитель региона отметил, что никаких потерь по социальным выплатам и заработной плате не будет. Документы на изготовление новых карт для перечисления зарплаты уже переданы, уточнил Азаров.

Также он заявил, что во вторник пройдет встреча с руководством АСВ. На ней будут обсуждать ситуацию по вкладчикам.

Напомним, Центробанк отозвал лицензию у «Газбанка» в среду. Причина – сокрытие реального финансового положения. Также регулятор заявил, что банк уклонялся от выполнения его требований. «Газбанк» являлся одним из крупнейших банков Самарской области.

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