Врио губернатора Самарской области заявил об отсутствии бюджетных денег в «Газбанке»

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров заявил об отсутствии бюджетных денег в «Газбанке». Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter.
«Бюджетных денег в нем не было и быть не могло», — написал Азаров. Он сообщил, что провел совещание по банку с отозванной лицензией.
Провёл совещание по Газбанку. Бюджетных денег в нем не было и быть не могло. По данным Минфина остатки по счётам МУПов и предприятий с госучастием — 230 млн.руб.
Но, кредиты Газбанка МУПам и предприятиям с гос.участием —
2 290 млн, т.е. в 10-ть раз больше.
— Дмитрий Азаров (@D_Azaroff) 14 июля 2018 г.
Руководитель региона отметил, что никаких потерь по социальным выплатам и заработной плате не будет. Документы на изготовление новых карт для перечисления зарплаты уже переданы, уточнил Азаров.
Также он заявил, что во вторник пройдет встреча с руководством АСВ. На ней будут обсуждать ситуацию по вкладчикам.
Напомним, Центробанк отозвал лицензию у «Газбанка» в среду. Причина – сокрытие реального финансового положения. Также регулятор заявил, что банк уклонялся от выполнения его требований. «Газбанк» являлся одним из крупнейших банков Самарской области.
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