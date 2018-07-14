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14.07.18 / 19:33 Новости / Россия и мир / Экономика

Доля продаж седанов в России начала падать

До 33,6% от общего числа продаж

продажиДоля продаж седанов в России начала падать. Об этом в субботу сообщило аналитическое агентство «Автостат».

За пять первым месяцев текущего года доля сократилась на 4 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она составила 33,6% от общего числа продаж новых легковых автомобилей. При этом реализация автомобилей с кузовом «универсал» увеличилась на 5 п.п. до 49,4%.

По мнению аналитиков, причина в росте популярности внедорожников и кроссоверов. У них именно такой тип кузовов.

При этом, седаны остаются самым распространенным типом кузова в России. Их доля составляет 45% от общего числа зарегистрированных машин.

Добавим, ранее «Автостат» сообщил, что самая продаваемая машина в России — Lada Vesta. В июне было продано 9 843 этих автомобилей. Продажи выросли на 49% год к году. Следом по популярности идут Lada Granta и Kia Rio.

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