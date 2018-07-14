Доля продаж седанов в России начала падать. Об этом в субботу сообщило аналитическое агентство «Автостат».
За пять первым месяцев текущего года доля сократилась на 4 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она составила 33,6% от общего числа продаж новых легковых автомобилей. При этом реализация автомобилей с кузовом «универсал» увеличилась на 5 п.п. до 49,4%.
По мнению аналитиков, причина в росте популярности внедорожников и кроссоверов. У них именно такой тип кузовов.
При этом, седаны остаются самым распространенным типом кузова в России. Их доля составляет 45% от общего числа зарегистрированных машин.
Добавим, ранее «Автостат» сообщил, что самая продаваемая машина в России — Lada Vesta. В июне было продано 9 843 этих автомобилей. Продажи выросли на 49% год к году. Следом по популярности идут Lada Granta и Kia Rio.
110 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.