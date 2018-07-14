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14.07.18 / 17:55 Новости / Общество / Россия и мир

РПЦ ведет «добрый» диалог с властями по передаче Исаакиевского собора

Решение сообщат позже

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Фото АБН

Русская православная церковь ведет «добрый» диалог с властями по передаче Исаакиевского собора. Об этом в субботу сообщил руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

Вопрос требует поступательных движений с обеих сторон, передает РИА Новости слова Волкова. Он считает, что главное – наличие «добрых собеседников со стороны властей». По словам Волкова, решения по теме озвучат позже.

Напомним, в декабре 2016 года стало известно о намерении властей Петербурга передать РЦП Исаакиевский собор. Часть жителей города выступила против. Новый директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров заявил, что статус музея в ближайшее время меняться не будет. Кроме этого, по данным на апрель текущего года, РПЦ не подала заявку на передачу ей собора.

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