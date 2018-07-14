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14.07.18 / 19:12 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Последний матч ЧМ-2018 на стадионе «Санкт-Петербург» посетили 64,4 тыс. человек

Рекорд – 64,5 тыс.

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Фото АБН

Последний матч Чемпионата мира по футболу на стадионе «Санкт-Петербург» посетили 64,4 тыс. человек. Матч прошел в субботу.

На игру пришло 64 406 болельщиков. На стадионе прошел матч между сборными Бельгии и Англии за третье место в чемпионате.

Победителем стала сборная Бельгии. Она забила три мяча в ворота сборной Англии.

Напомним, рекордное число посетителей стадиона «Санкт-Петербург» — 64 468 зрителей. «ТурСтат» сообщил, что за все время чемпионата стадион посетило 448 606 болельщиков. В воскресенье пройдет финальная игра ЧМ-2018. Она состоится в Москве на стадионе «Лужники».

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