Последний матч ЧМ-2018 на стадионе «Санкт-Петербург» посетили 64,4 тыс. человек

Последний матч Чемпионата мира по футболу на стадионе «Санкт-Петербург» посетили 64,4 тыс. человек. Матч прошел в субботу.
На игру пришло 64 406 болельщиков. На стадионе прошел матч между сборными Бельгии и Англии за третье место в чемпионате.
64406! 🔝 pic.twitter.com/g52kRhLmsX
— «Санкт-Петербург» (@spb_stadium) 14 июля 2018 г.
Победителем стала сборная Бельгии. Она забила три мяча в ворота сборной Англии.
Напомним, рекордное число посетителей стадиона «Санкт-Петербург» — 64 468 зрителей. «ТурСтат» сообщил, что за все время чемпионата стадион посетило 448 606 болельщиков. В воскресенье пройдет финальная игра ЧМ-2018. Она состоится в Москве на стадионе «Лужники».
110 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.