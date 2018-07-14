Правительство утвердило предельные уровни софинансирования регионов

Правительство утвердило предельные уровни софинансирования регионов из федерального бюджета. Соответствующий документ опубликован в субботу.

Уровни утверждены на 2019 год и плановые 2020-2021 года, передает РИА Новости. Это решение позволит федеральным органам исполнительной власти определить объемы софинансирования во время предоставления субсидий.

Добавим, в конце прошлого года Минфин заявил, что надеется на участие регионов в реструктуризации задолженность. По информации ведомства, соответствующие соглашения уже начали заключать. Ранее о реструктуризации долгов субъектов России заявил президент страны Владимир Путин.