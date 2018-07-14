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14.07.18 / 17:22 Новости / Политика / Россия и мир

На встречу Путина и Трампа в Хельсинки отвели три часа

путин и трамп

Коллаж АБН

На встречу президентом России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Хельсинки отвели три часа. Об этом стало известно в субботу из расписания саммита.

Встреча назначена на 16 июля, передает ТАСС. Она начнется в 13:15 часов (время совпадает с московским). Согласно графику, в 16:00 часов Путин должен начать встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Напомним, первый раз Путин и Трамп провели встречу в июле прошлого года. Она прошла на саммите G20 в Гамбурге. Затем президенты встретились в ноябре на саммите АТЭС. Там они общались в кулуарах форума.

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