Дефицит Пенсионного фонда составляет 1 трлн рублей – Силуанов А сократить расходы на эту сумму по другим статьям бюджета просто так нельзя

В настоящий момент дефицит Пенсионного фонда России составляет порядка 1 трлн рублей. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в эфире программы «Познер».

Он уточнил, что расходы Пенсионного фонда — около 8 трлн рублей, цитирует «Интерфакс». При этом доходы, которые собираются фондом за счет отчислений от зарплаты всех работников составляют 5 трлн рублей.

Таким образом, дефицит составляет 3 трлн рублей, из которых около 2 трлн рублей составляют расходы государства на социальные пенсии. В «чистом» же виде дефицит Пенсионного фонда составляет 1 трлн рублей, добавил Силуанов. В правительстве исходят из того, что фонд должен быть «самодостаточным», отметил он. Кроме того, нельзя безболезненно сократить расходы на эту сумму по другим статьям бюджета.

Напомним, законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста был внесен в Госдуму в июне. Согласно документу, пенсионный возраст для мужчин поднимут с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 63 лет.