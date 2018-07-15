Moody’s: В странах бывшего СССР происходит замедление роста экономики из-за старения населения Больше всего в Армении, Беларуси, Грузии

Многие страны бывшего СССР переживают замедление экономического роста из-за старения трудоспособного населения. К такому выводу пришли эксперты рейтингового агентства Moody’s, о чем стало известно в воскресенье.

При этом наиболее зависимы от демографической ситуации экономики Армении, Беларуси, Грузии, Молдавии и Украины, отмечают специалисты. Кроме того, опасность для них несет и открытие иностранных рынков труда. В то же время внутренняя политическая нестабильность будет усиливать трудовую миграцию.

Для России это может означать рост числа мигрантов, что, возможно, сгладит часть последствий от старения трудоспособного населения. Ожидается, что с 2018 по 2027 год трудоспособное население в РФ сократится на 7,5%. Для сравнения в 2009–2018 годах сокращение составило около 5%, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, в июне правительство предложило повысить пенсионный возраст в России. Согласно этой инициативе, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет (в настоящий момент 60 лет), а женщины – в 63 года (55 лет). Предполагается, что пенсионный возраст будут повышать поэтапно с 2019 года.