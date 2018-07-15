Все новости

15.07.18 / 16:34 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Рабочая неделя в Петербурге начнется с жары

Дождей не ожидается

Фото АБН

Начало рабочей недели в Петербурге будет жарким. Об этом в воскресенье свидетельствуют данные Северо-Западного УГМС.

Так, в понедельник днем воздух прогреется до +28…+30 градусов, а во вторник столбик термометра поднимется до +31 градусов. При этом возможна переменная облачность, а дождей не будет, считают синоптики.

Ранее о надвигающейся жаре предупредил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По словам специалиста,  из-за этого горожане «начнут липнуть». Он также отметил, что за минувшую неделю в Петербурге выпало около 65% от месячной нормы осадков.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,142 seconds.