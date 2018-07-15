Рабочая неделя в Петербурге начнется с жары

Начало рабочей недели в Петербурге будет жарким. Об этом в воскресенье свидетельствуют данные Северо-Западного УГМС.
Так, в понедельник днем воздух прогреется до +28…+30 градусов, а во вторник столбик термометра поднимется до +31 градусов. При этом возможна переменная облачность, а дождей не будет, считают синоптики.
Ранее о надвигающейся жаре предупредил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По словам специалиста, из-за этого горожане «начнут липнуть». Он также отметил, что за минувшую неделю в Петербурге выпало около 65% от месячной нормы осадков.
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