Рабочая неделя в Петербурге начнется с жары Дождей не ожидается

Начало рабочей недели в Петербурге будет жарким. Об этом в воскресенье свидетельствуют данные Северо-Западного УГМС.

Так, в понедельник днем воздух прогреется до +28…+30 градусов, а во вторник столбик термометра поднимется до +31 градусов. При этом возможна переменная облачность, а дождей не будет, считают синоптики.

Ранее о надвигающейся жаре предупредил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По словам специалиста, из-за этого горожане «начнут липнуть». Он также отметил, что за минувшую неделю в Петербурге выпало около 65% от месячной нормы осадков.