Путин пообещал подумать о «максимально комфортном» визовом режиме для иностранных болельщиков И отметил, что ЧМ развенчал мифы о стране

Москва подумает о создании «максимально комфортного» визового режима для иностранных болельщиков, «полюбивших Россию». Об этом накануне заявил президент РФ Владимир Путин на гала-концерте в преддверии финала Чемпионата мира по футболу-2018.

Он подчеркнул, что потенциал для знакомства с Россией «неисчерпаем», настолько страна «многогранна, самобытна и велика». Глава государства отметил, что мундиаль развенчал мифы и предубеждения иностранцев относительно России и россиян.

Напомним, ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи принимают 11 городов, в частности Петербург и Москва. Финал чемпионата состоится в воскресенье, 15 июля. На поле встретятся сборные Франции и Хорватии.