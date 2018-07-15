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15.07.18 / 15:31 Новости / Россия и мир

Путин пообещал подумать о «максимально комфортном» визовом режиме для иностранных болельщиков

И отметил, что ЧМ развенчал мифы о стране

Москва подумает о создании «максимально комфортного» визового режима для иностранных болельщиков, «полюбивших Россию». Об этом накануне заявил президент РФ Владимир Путин на гала-концерте в преддверии финала Чемпионата мира по футболу-2018.

Он подчеркнул, что потенциал для знакомства с Россией «неисчерпаем», настолько страна «многогранна, самобытна и велика». Глава государства отметил, что мундиаль развенчал мифы и предубеждения иностранцев относительно России и россиян.

Напомним, ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи принимают 11 городов, в частности Петербург и Москва. Финал чемпионата состоится в воскресенье, 15 июля. На поле встретятся сборные Франции и Хорватии.

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