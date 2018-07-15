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15.07.18 / 14:37 Новости / Экономика

«Росатом» начнет строительство АЭС в Венгрии не позднее осени 2019 года

Инвестиции в проект оцениваются в 12,5 млрд евро

Госкорпорация «Росатом» намерена начать строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии не позднее конца октября 2019 года. Об этом в воскресенье передает ТАСС.

При этом старт строительства атомной электростанции намечен на конец 2018 года. Добавим, Будапешт завершил согласование проекта в Еврокомиссии весной прошлого года.

В настоящее время в Венгрии действует АЭС «Пакш», построенная в 1980-х годах. На ней работают четыре энергоблока. В конце 2014 года «Росатом» подписал контракты на достройку еще двух энергоблоков на АЭС. Инвестиции в проект оцениваются в 12,5 млрд евро.

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