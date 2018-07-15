Силуанов назвал совпадением объявление о планах повышения пенсионного возраста в день старта ЧМ Вопрос обсуждался давно

Объявление планов правительства повысить пенсионный возраст в России в день начала Чемпионата мира по футболу-2018 является «случайным совпадением», специальных намерений не было. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в эфире программы «Познер».

Он добавил, что изначально кабмин собирался выйти с этим предложением раньше, однако «дошлифовывались отдельные моменты». При этом Силуанов подчеркнул, что вопрос о повышении пенсионного возраста поднимался еще несколько лет назад.

По словам министра, без этих изменений пенсионная система не сможет дальше существовать. Он пояснил, что это, в частности, связано с сокращением трудоспособного населения и резким ростом количества пенсионеров.

В настоящий момент на одного пенсионера приходится 1,8 работающих. Если отложить это решение до 2030 года, то на одного пенсионера будет приходиться только один работающий человек, что может «разорвать» пенсионную систему, добавил Силуанов.

Напомним, в июне в Госдуму РФ был внесен законопроект о повышении пенсионного возраста. Предполагается, что возраст выхода пенсию будет постепенно поднят до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.