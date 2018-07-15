Около 1,5 тыс. жителей Волхова остались без воды накануне Водоснабжение восстановили спустя восемь часов

Накануне около 1,52 тыс. жителей Волхова Ленинградской области остались без воды. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сообщение об аварийном отключении поступило в ведомство в 12:05 14 июля. На место выехала бригада ГУП «Леноблводоканал». Спустя восемь часов в ГУ МЧС сообщили, что авария устранена.

Добавим, в начале июля воду отключали в деревне Гостилицы Ленобласти. Без холодной воды остались около 3,4 тыс. человек. На место выехали специалисты ООО «ИЭК».