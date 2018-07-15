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15.07.18 / 19:15 Новости / Россия и мир

В Японии оценили ущерб от наводнений из-за ливней в $389 млн

Цифра не окончательная

Ущерб от наводнений и оползней, вызванных ливнями, на западе Японии составляет порядка 43,69 млрд иен (около $397 млн). Об этом в воскресенье сообщили в Минсельхозе страны.

В ведомстве отметили, что это не окончательная цифра, передает ТАСС. От стихии, в частности, пострадали сельскохозяйственные угодья, рыбопромысловые предприятия и инфраструктура, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, ливни обрушились на Японию на прошлой неделе из-за воздействия тайфуна «Прапирун». В результате это привело к разливу рек и сходу оползней. По последним данным, погибли 216 человек, несколько десятков считаются пропавшими без вести. С 1953 года это самое большое число погибших от наводнений в Японии.

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