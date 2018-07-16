Над Петербургом провели авиационную репетицию ко дню ВМФ Ряды самолетов и вертолетов пролетели в небе над городом несколько раз

В Петербурге прошла воздушная репетиция авиационного парада ко дню ВМФ. Несколько групп самолетов и вертолетов очевидцы смогли наблюдать в понедельник утром.

Очевидцы засняли пролет воздушных судов на видео. Ряды самолетов и вертолетов пролетели в небе над городом несколько раз.

Напомним, накануне в акватории Финского залива завершили трехдневную тренировку морских судов ко Дню ВМФ. В мероприятии приняли участие 35 кораблей и катеров. День ВМФ пройдет 29 июля в Петербурге и Кронштадте. В параде будут участвовать более 40 кораблей и 38 самолетов и вертолетов.